Il Garda si riempie di vele | 70 regate e 1000 giovani skipper da tutto il mondo

Il Garda Trentino ospita una grande manifestazione nautica con 70 regate e oltre 200 giornate di competizioni fino al 22 novembre. A partecipare sono circa 1000 giovani skipper provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sulle acque del lago. L’evento coinvolge numerose imbarcazioni e si svolge in diverse località lungo le sponde del Garda.

Da aprile a novembre oltre 200 giornate di competizioni: il primo grande evento sarà il Lake Garda Meeting Optimist con equipaggi da più di 40 Paesi Il Garda Trentino torna a riempirsi di vele. Prende ufficialmente il via una stagione sportiva imponente, fatta di 70 regate e oltre 200 giornate di competizione che animeranno il lago fino al 22 novembre. Un calendario ricco che porterà nel nord del Garda migliaia di atleti, allenatori e appassionati da tutto il mondo. Un appuntamento che ormai segna simbolicamente la fine dell'inverno e l'inizio della stagione velica. A presentare il programma è stato l'assessore provinciale al Turismo Roberto Failoni, che ha sottolineato il valore strategico di questo sport per il territorio.