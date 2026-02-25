Giovani danzatori da tutto il mondo Alighieri l’Area Jeune Ballet–Genève

Alighieri, l’Area Jeune Ballet–Genève, attira giovani danzatori da tutto il mondo, portando in scena i loro talenti. La causa è la voglia di condividere esperienze tra artisti provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Brasile, Australia e Messico. Questi ballerini uniscono formazione e passione, esibendosi in spettacoli che mettono in mostra le loro capacità. La presenza di coreografi affermati arricchisce il loro percorso, creando un vero e proprio scambio culturale. La manifestazione continua a crescere ogni anno.

Giovani danzatori di diversi contesti e origini, dalla Svizzera all’Italia, dalla Francia al Portogallo, fino a Brasile, Australia, Messico; un ponte tra l’apprendimento accademico e la professione della danza, attraverso esperienze di palcoscenico e una consolidata rete di coreografi. È questa l’identità dell’ Area Jeune Ballet - Genève, al Teatro Alighieri di Ravenna per il secondo appuntamento della Stagione Danza 202526. Sabato 28 febbraio alle 20.30 e domenica 1 marzo alle 15.30, la compagnia ginevrina – ma dallo spirito internazionale – propone tre coreografie. Un autre jour, creata da Ken Ossola per la compagnia, è una danza collettiva interrotta da momenti di solitudine traboccanti del desiderio di ritrovare le connessioni, mentre Kiss & Fly di Gil Carlos Harush è stata ispirata dai voli del coreografo fra Ginevra e Madrid e We Will Never Give Up on Love è stata concepita da Erion Kruja come un viaggio attraverso gli estremi dell’amore e una prova della resistenza fisica dei danzatori; i ballerini incarnano una nuova generazione di guerrieri determinati a superare gli ostacoli per un futuro pieno di speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

