Il futuro della Rsa Sabbadini L’assessore Viola sulla gestione | Gara d’appalto ancora in corso

L’assessore Viola ha commentato sulla gestione della Rsa Sabbadini, affermando che la gara d’appalto è ancora in corso e si svolge sotto la supervisione della stazione unica appaltante provinciale. Ha inoltre dichiarato che la procedura è pubblica, competitiva e trasparente, smentendo le notizie di misteri o anomalie che circolano su questa fase. La gara è in atto e le figure tecniche sono incaricate di seguire tutto l’iter.

"Lascia basiti leggere di presunti misteri che avvolgerebbero una procedura di gara pubblica, competitiva, trasparente e attualmente in corso presso la stazione unica appaltante provinciale, sotto la responsabilità delle figure tecniche a ciò preposte". Inizia così la replica dell'assessore alle politiche sociali Sara Viola all'intervento della referente per la sanità del Partito democratico Daniela Moruzzo. La dem aveva infatti chiesto chiarimenti sulle tempistiche con cui si stesse espletando la gara volta all'affidamento in gestione della Casa di riposo Sabbadini. "La gara è stata affidata alla Provincia lo scorso novembre – chiarisce l'assessore Viola - e si sta svolgendo nei tempi previsti, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa".