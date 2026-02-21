Anteprima del film Tre regole infallibili girato in Sicilia | al Rouge et Noir il regista e il cast
Mercoledì 25 febbraio alle 20:30, il cinema Rouge et Noir ospiterà l’anteprima del film
Mercoledì 25 febbraio alle 20:30 anteprima al Rouge et Noir del film Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, alla presenza del regista e del cast. Una madre single e un figlio adolescente si innamorano nello stesso momento. Nel tentativo di trovare un equilibrio tra la vita familiare e quella sentimentale, affronteranno il percorso verso l'altro sforzandosi di amare in un modo diverso da quello finora conosciuto.
Leggi anche: "Il castello indistruttibile": torna al Rouge et Noir il film girato ai Danisinni
