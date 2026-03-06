Il prezzo del diesel ha raggiunto i 2 euro al litro, segnando un nuovo record. A Roma, il 6 marzo 2026, i distributori continuano ad aumentare i costi senza sosta. La tendenza si mantiene costante, e i consumatori si trovano di fronte a un prezzo che si aggira ormai da tempo su questi livelli. La situazione rimane invariata, con i prezzi che non mostrano segni di diminuzione.

Roma, 6 marzo 2026 - Tutto come previsto: continua la corsa dei rincari al distributore. Dopo la pausa di mercoledì, ieri le quotazioni petrolifere hanno visto nuovi ritocchi al rialzo: il Brent ha sfondato quota 85 dollari al barile, la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025. Il traffico navale nello stretto di Hormuz si è quasi completamente interrotto per effetto della guerra in Medio Oriente. Circa 1.000 navi, la metà delle quali trasportano petrolio e gas, si trovano bloccate, secondo quanto dichiarato Sheila Cameron, amministratrice delegata della Lloyd's Market Association. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il diesel è ormai a 2 euro al litro. Non si ferma la corsa dei prezzi al distributore

