il design della cura dodici dialoghi in un libro

"Il mondo è pieno di violenza e, proprio per questo, è giusto coltivare la cura. Come? Facendo comunità". Parola di Davide Rampello (nella foto) che insieme al figlio Daniele ieri ha presentato la seconda edizione di “Design della Cura”, il progetto editoriale di Rampello & Partners, di cui sono autori. La cura per l’altro, ieri si è concretizzata subito: i due autori hanno servito caffè e tè per la colazione alla platea di ospiti al Refettorio Ambrosiano in piazza Greco, uno spazio nato da un’idea di Davide Rampello e Massimo Bottura, dove solidarietà e bellezza si incontrano, dove vengono offerti pasti ai bisognosi (cibi che da “eccedenze“ si trasformano in nutrimento vero) e in cui c’è la mano di artisti e designer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

