Dodici Marie dodici costumi | la memoria del Carnevale sfila in piazza San Marco

Le dodici Marie hanno sfilato oggi in piazza San Marco, portando in strada i loro costumi colorati e ricchi di dettagli. La manifestazione ha attirato molti spettatori, emozionati di vedere da vicino le maschere e gli abiti tradizionali del Carnevale veneziano. La piazza si è riempita di persone che hanno scattato fotografie e applaudito le modelle, mentre le Marie hanno percorso il centro storico con passo deciso, ricordando le radici di questa festa antica.

Le dodici Marie del Carnevale di Venezia hanno sfilato oggi in piazza San Marco, in un'esibizione che ha messo in risalto gli splendidi abiti sartoriali indossati per l'occasione. I costumi hanno raccontato l'evoluzione creativa della Festa delle Marie dal 2013 a oggi, tra richiami storici, temi artistici e contaminazioni culturali. La tradizione dell’abito speciale destinato alla Maria vincitrice nasce nel 2013 da un’idea del direttore artistico Davide Rampello, affidata alle sapienti mani di Francesco Briggi. Da allora ogni creazione è stata pensata come pezzo unico ispirato al tema del Carnevale di riferimento: dalle suggestioni della moda francese seicentesca agli omaggi alla pittura veneziana del Quattrocento, dai richiami all’Oriente legati all’Expo 2015 ai mestieri della tradizione lagunare, con il coinvolgimento diretto di artigiani storici.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Carnevale Venezia "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma Dodici volti per Venezia, scelte le Marie del Carnevale 2026 Venezia ha scelto le dodici Marie che porteranno il Carnevale 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carnevale Venezia Argomenti discussi: La dodicesima Maria; Corteo in gondola sul Canal Grande e bagno di folla in piazza San Marco per le 12 Marie del Carnevale; Carnevale, le Marie accendono la magia con il corteo acqueo in gondola. Il percorso e il programma; Le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2026: un ponte tra memoria e futuro. Venezia, le dodici Marie sfilano per il CarnevaleDurante il secondo fine settimana del Carnevale di Venezia, le dodici Marie, giovani donne ... msn.com Dodici volti per Venezia, scelte le Marie del Carnevale 2026Dodici giovani donne raccontano il presente della città guardando alle sue radici, protagoniste del rito simbolo 'Olympus - Alle origini del gioco' ... adnkronos.com Le dodici Marie attraversano il Canal Grande in gondola, accompagnate dalla tradizione e dalla magia della città. Carnevale diVenezia x.com LaPresse. . Il fascino della Festa delle Marie al Carnevale di Venezia Le dodici giovani scelte per rappresentare la città hanno fatto il loro ingresso trionfale in Piazza San Marco dopo la sfilata tra i canali. Una tradizione che affonda le radici nel IX secolo, rievo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.