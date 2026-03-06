Il controllo precedente la sfida delle flessioni e i contatti sui social

Alle 21.30 del 31 gennaio, una persona chiama il 112 dalla centrale operativa di via Moscova per segnalare un'aggressione. Poco prima, si svolgeva una sfida di flessioni e sui social si sono registrati contatti tra i coinvolti. La comunicazione ufficiale riporta i dettagli dell’intervento e delle attività svolte in quella sera.

La chiamata al 112 alla centrale operativa di via Moscova arriva alle 21.30 del 31 gennaio: chi parla segnala un’aggressione. La telefonata innesca un intervento dei carabinieri del Radiomobile, che in via Bocconi 8 trovano sette ragazzi: li identificano tutti e scattano pure qualche foto. Col senno di poi, nomi e istantanee si riveleranno determinanti per aggiungere tasselli al puzzle, in particolare per il confronto con gli indumenti ripresi dagli occhi elettronici di videosorveglianza. Sì, perché di quel gruppo facevano parte anche i quattro che sei ore dopo avrebbero quasi ucciso il ventenne Andrea (nome di fantasia), dopo averlo sfidato a una gara di flessioni al parco Ravizza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il controllo precedente la sfida delle flessioni e i contatti sui social La Commissione Ue sfida lo scrolling sui social: nel mirino il design delle appL’accusa di Bruxelles a TikTok sul design che crea dipendenza potrebbe rappresentare un campanello d’allarme anche per le altre piattaforme social Il... Juve, le strisce orizzontali sulla nuova maglia scatenano le ire dei tifosi sui social. Il precedenteLa Juventus si prepara a lanciare per la terza volta nella sua storia una quarta maglia: dopo le versioni 2019/20 e 2020/21, la Vecchia Signora... Aggiornamenti e contenuti dedicati a controllo precedente. Discussioni sull' argomento Il controllo precedente la sfida delle flessioni e i contatti sui social; DURF: quando serve il Certificato di regolarità fiscale; La Cina non deve avere la chiave dei nostri porti; Amazon viola la privacy dei lavoratori: analisi (e precedenti) del caso Passo Corese. Il controllo precedente la sfida delle flessioni e i contatti sui socialLa chiamata al 112 alla centrale operativa di via Moscova arriva alle 21.30 del 31 gennaio: chi parla segnala un’ aggressione. La telefonata innesca un intervento dei carabinieri del Radiomobile, che ... ilgiorno.it Roberta Segna. Giulio Cercato · Power On. ATTENTI AI DEBITI (del precedente proprietario) Meglio un controllo in più oggi che un debito imprevisto domani! Guarda il video: ti spiego come evitare brutte sorprese e come proteggerti quando compri casa - facebook.com facebook