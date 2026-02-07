Juve le strisce orizzontali sulla nuova maglia scatenano le ire dei tifosi sui social Il precedente

La Juventus ha presentato la sua nuova maglia, che sarà usata per la terza volta nella storia del club. Questa volta, le strisce saranno orizzontali invece che verticali, come nelle versioni precedenti del 201920 e 202021. La scelta ha scatenato le reazioni dei tifosi sui social, molti dei quali non hanno apprezzato il cambio di stile. Ora, i fan si chiedono se questa novità porterà un nuovo entusiasmo o se finirà per dividere ancora di più il pubblico bianconero.

La Juventus si prepara a lanciare per la terza volta nella sua storia una quarta maglia: dopo le versioni 201920 e 202021, la Vecchia Signora continuerà a vestirsi di bianconero, ma le strisce saranno orizzontali e non verticali. Una soluzione azzardata che, per quanto non si tratti dei primi kit da gara, sarà utilizzata in campo per alcuni match ufficiali: non tutti i tifosi l'hanno presa benissimo, in particolar modo quelli più ligi alla tradizione. C'è tuttavia un precedente illustre, per quanto non si tratti di una divisa in senso stretto ma di una maglia pre gara utilizzata nella stagione 19961997, ovvero quella successiva all'ultimo trionfo della Juve in Coppa dei Campioni: peraltro un'annata in cui la compagine allora guidata da Marcello Lippi portò a casa anche la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale.

