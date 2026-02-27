tram deragliato a milano il momento dello schianto

Un tram della linea 9 si è schiantato e deragliato a Milano venerdì alle 16, mentre viaggiava da piazza Repubblica verso Porta Venezia. L’incidente è avvenuto lungo le strade della città, coinvolgendo il veicolo in movimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le prime verifiche e eventuali interventi di assistenza. Non sono state fornite altre informazioni sui danni o eventuali feriti.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzoSono state diffuse le immagini che mostrano il momento dello schianto del tram deragliato a Milano che ha causato, al momento, una vittima e almeno...

Tram linea 9 deragliato a Milano, il VIDEO dell'incidente e dello schianto contro un palazzo, rider salta dalla bici per scansare il mezzoUn tram della linea 9 è deragliato a Milano schiantandosi contro un palazzo in Porta Venezia mentre percorreva Viale Vittorio Veneto, l'incidente è...

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Un tram della linea 9 è deragliato a #Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il #tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, perché è uscito dai binari Ipotesi attraversamento di un pedone e i dubbi sulla velocità: indagini per omicidio e lesioni colposi x.com