Il colpo di Stato che ha portato Washington ad attaccare l’Iran
Secondo alcune fonti, Israele avrebbe organizzato un colpo di stato che avrebbe portato all’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran. La notizia circola tra rumor e indiscrezioni, ma non ci sono conferme ufficiali sui dettagli di quanto avvenuto. La vicenda coinvolge i rapporti tra i tre paesi e solleva molte domande sulle dinamiche politiche in gioco.
Un colpo di Stato ovviamente non si fa dall’estero, ma attraverso i sostenitori di Israele in America, che sono potenti a tutti i livelli. Ed è stato realizzato attraverso i Files di Epstein che hanno rivelato realtà indicibili, ma sono stati strumentalizzati per causare danni ancora più indicibili. Lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento, spiegando che lo scandalo è scoppiato perché serviva a una parte del potere di questo mondo, degenerato quanto quello immortalato nei Files, per piegare le élite occidentali, e non solo, ai propri disegni. Tanto è vero che Epstein è sparito dai media mainstream Usa (a parte sporadici cenni per ribadire il ricatto). 🔗 Leggi su It.insideover.com
Washington Post: «La Russia aiuta l'Iran ad attaccare le forze Usa»Secondo quanto riportato dal Washington Post, la Russia sta fornendo all'Iran informazioni di intelligence per aiutarlo a colpire le forze...
Gli Stati Uniti stanno per attaccare l’Iran
