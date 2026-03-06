Secondo alcune fonti, Israele avrebbe organizzato un colpo di stato che avrebbe portato all’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran. La notizia circola tra rumor e indiscrezioni, ma non ci sono conferme ufficiali sui dettagli di quanto avvenuto. La vicenda coinvolge i rapporti tra i tre paesi e solleva molte domande sulle dinamiche politiche in gioco.

Un colpo di Stato ovviamente non si fa dall’estero, ma attraverso i sostenitori di Israele in America, che sono potenti a tutti i livelli. Ed è stato realizzato attraverso i Files di Epstein che hanno rivelato realtà indicibili, ma sono stati strumentalizzati per causare danni ancora più indicibili. Lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento, spiegando che lo scandalo è scoppiato perché serviva a una parte del potere di questo mondo, degenerato quanto quello immortalato nei Files, per piegare le élite occidentali, e non solo, ai propri disegni. Tanto è vero che Epstein è sparito dai media mainstream Usa (a parte sporadici cenni per ribadire il ricatto). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il colpo di Stato che ha portato Washington ad attaccare l’Iran

Washington Post: «La Russia aiuta l’Iran ad attaccare le forze Usa»Secondo quanto riportato dal Washington Post, la Russia sta fornendo all’Iran informazioni di intelligence per aiutarlo a colpire le forze...

Leggi anche: Iran, si teme escalation con Usa: ‘Stato di massima allerta, pronti ad attaccare’

Gli Stati Uniti stanno per attaccare l’Iran

Tutto quello che riguarda Il colpo di Stato che ha portato....

Temi più discussi: La Spagna ha desecretato decine di documenti sul golpe Tejero; Poteri occulti e Colpo di Stato: Luigi de Magistris denuncia il golpe permanente e lo porta a teatro; Muore il colonnello Tejero, autore dell’ultimo tentato golpe in Spagna; E' morto Antonio Tejero, il volto del golpe del 1981 in Spagna.

Il colpo di stato in Guinea-Bissau è stato orchestrato?Stanno continuando a circolare dubbi e ricostruzioni contrastanti sul colpo di stato avvenuto in Guinea-Bissau la scorsa settimana. Con il golpe è stato deposto il presidente uscente Umaro Sissoco ... ilpost.it

Colpo di Stato in Francia. Il video (con l’IA) è falso. Ma Meta non lo rimuoveIl filmato virale raccoglie circa 13 milioni di visualizzazioni su Facebook. Macron chiede la cancellazione, l’azienda si rifiuta: non viola i termini di servizio. di Ruben RazzantePARIGILa notizia ... quotidiano.net

Francesco Emilio Borrelli. . “Criminali senza scrupoli”, lo Stato si riprende 205 milioni di euro dei fratelli Pellini per il disastro ambientale nella Terra dei Fuochi - facebook.com facebook

L’albero è stato donato dall’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali a #PapaLeoneXIV, che li ha ricevuti in udienza il 5 novembre scorso e piantato questa mattina nei Giardini vaticani. #VaticanNewsIT Leggi l’articolo x.com