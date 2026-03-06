Washington Post |  La Russia aiuta l’Iran ad attaccare le forze Usa

Secondo il Washington Post, la Russia sta fornendo all’Iran dati di intelligence utili a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente. Le informazioni riguardano la posizione di navi da guerra e aerei americani, con l’obiettivo di facilitare eventuali attacchi. La notizia riguarda un coinvolgimento diretto tra Russia e Iran in operazioni che coinvolgono le forze degli Stati Uniti nella regione.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la Russia sta fornendo all’ Iran informazioni di intelligence per aiutarlo a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, tra cui la posizione di navi da guerra e aerei americani. Il quotidiano ha citato tre funzionari a conoscenza della questione. Se venisse confermato, sarebbe un’indicazione che un importante avversario degli Stati Uniti sta partecipando, anche indirettamente, alla guerra. L’entità dell’assistenza russa all’Iran non è però del tutto chiara. La capacità dell’esercito iraniano di localizzare le forze statunitensi è infatti già diminuita dopo sei giorni di guerra. Gli analisti hanno affermato che la condivisione di informazioni di intelligence sia legata al sostegno che gli Usa stanno dando all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il Washington Post: "Le forze Usa preparano operazioni espansive contro l'Iran"Lampi di guerra tra Stati Uniti e Iran e prove di diplomazia tra i due Paesi si alternano pericolosamente in Medio Oriente.

«La Russia fornisce intelligence all'Iran contro gli Usa». La clamorosa rivelazione del Washington PostLa Russia avrebbe fornito all'Iran informazioni sensibili sulle posizioni delle forze militari statunitensi in Medio Oriente, contribuendo così alla...

«La Russia aiuta l'Iran per colpire gli Stati Uniti». L'allarme del Washington Post (che pevede l'escalation del conflitto)Una guerra in corso che presto potrebbe diventare mondiale. Questo è l'allarme lanciato dal Washington Post secondo cui «La Russia sta fornendo all'Iran ...

Washington Post: La Russia sta fornendo all'Iran informazioni di intelligence per aiutarlo a colpire le forze statunitensiLa Russia starebbe fornendo all'Iran informazioni di intelligence utili a colpire le forze statunitensi presenti in Medio Oriente, ...

