Un video virale mostra i CEO di due catene di fast food mentre assaggiano un nuovo panino di grandi dimensioni. Il responsabile di McDonald’s sembra poco convinto, mentre quello di Burger King prova a mangiarlo, ma senza successo. La scena ha fatto il giro del web, alimentando la convinzione che i dirigenti dei giganti del settore non consumino mai i prodotti che promuovono.

Dopo il timido (e deriso) assaggio del numero uno di McDonald's, Tom Curtis risponde addentando un Whopper e sporcandosi di salsa. È la nascita del "Burgermogging", la nuova spietata faida social a colpi di fast food Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere, quasi fosse una leggenda metropolitana inattaccabile: “I grandi capi dei fast food non mangerebbero mai i prodotti che vendono”. Ebbene, per sfatare il mito e convincere i consumatori della bontà dei propri menù, i diretti interessati hanno deciso di smentire tutti mettendoci la faccia, e lo stomaco, rigorosamente a favore di telecamera. O almeno, ci hanno provato. Nel caso di Chris Kempczinski, CEO di McDonald’s, l’operazione simpatia si è infatti trasformata in un autogol virale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ceo di McDonald’s assaggia il nuovo panino “mastodontico” ma non sembra gradire, il capo di Burger King fa lo stesso e il video diventa virale: “L’ha asfaltato”

