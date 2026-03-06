Negli ultimi giorni, sui social è diventato virale un video in cui i CEO di McDonald’s e Burger King, Chris Kempczinski e Tom Curtis, assaggiano i loro panini più noti davanti alle telecamere. La scena ha generato molte reazioni tra gli utenti, che hanno commentato le espressioni e i modi di mangiare dei due dirigenti, creando un vero e proprio fenomeno di discussione online.

Negli ultimi giorni, un curioso confronto tra i CEO di due colossi del fast food ha catturato l’attenzione dei social: Chris Kempczinski, numero uno di McDonald’s, e Tom Curtis, CEO di Burger King, hanno assaggiato davanti alle telecamere i loro panini più iconici. L’episodio, inizialmente pensato come operazione di marketing, si è trasformato in un vero e proprio fenomeno virale, generando migliaia di commenti e ironia online. Le reazioni dei due dirigenti sono state diametralmente opposte, creando un contrasto che ha divertito e coinvolto il pubblico. Chris Kempczinski aveva l’obiettivo di promuovere il Big Arch Burger, panino mastodontico recentemente lanciato nei menu, presentandolo come un prodotto da non perdere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Burger King vs McDonald’s: i CEO mangiano i loro panini e la rete impazzisce per il video (le reazioni sono impagabili)

Il ceo di McDonald’s assaggia il nuovo panino “mastodontico” ma non sembra gradire, il capo di Burger King fa lo stesso e il video diventa virale: “L’ha asfaltato”Dopo il timido (e deriso) assaggio del numero uno di McDonald's, Tom Curtis risponde addentando un Whopper e sporcandosi di salsa.

Anche i Ceo mangiano paniniChi avrà convinto il pallido, magro ed emaciato Ceo di McDonald’s, Chris Kempczinski, a realizzare un video in cui racconta e assaggia il nuovo...

Contenuti e approfondimenti su Burger King.

Temi più discussi: I CEO di Mc Donald’s e Burger King mangiano i loro stessi panini. La reazione diventa virale; Patty è l’AI più inquietante del 2026? Burger King monitora la gentilezza dei dipendenti; 20mila rider con paghe sotto la soglia di povertà, dopo Glovo controllo giudiziario anche per Deliveroo; Al CEO di McDonald’s non piacciono i panini di McDonald’s?.

Al CEO di McDonald’s non piacciono i panini di McDonald’s?Un video in cui ne assaggia uno con poca convinzione è diventato virale, e Burger King ha prontamente risposto ... ilpost.it

Burger King & More Parody McDonald’s CEO’s Big Arch Taste Test VideoA recent taste-test video featuring Chris Kempczinski, the CEO of McDonald’s, has unexpectedly sparked a playful fast-food rivalry online. After Kempczinski shared a clip trying the chain’s Big Arch ... yahoo.com

Burger King Italia added a new photo. - Burger King Italia - facebook.com facebook