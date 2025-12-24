Arriva la Befana Magia e generosità Il pensiero va anche alle persone fragili

La Motobefana è un evento che ogni anno coinvolge la città, portando un momento di gioia e solidarietà. Un’occasione per condividere la magia delle festività e mostrare attenzione verso le persone fragili, rafforzando il senso di comunità. Un appuntamento che unisce, nel rispetto della tradizione e della solidarietà, tutti coloro che credono nel valore di un gesto semplice ma significativo.

La "Motobefana" è ormai un appuntamento che unisce tutta la città, legata dal filo rosso della magia, ma anche dell'impegno della comunità verso le persone meno fortunate. Tempi e modi della manifestazione sono stati illustrati dal vicesindaco Marco Pierini, dall''assessore Fabrizio Croce, dalla comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi e da Isabella Maggi per il CAMEP. La giornata si aprirà il 6 gennaio alle 9.30 in piazza IV Novembre con la partenza della 29ª edizione della Motobefana, promossa dal Moto Club Entrophymotorbike. Il motoincontro ha una finalità benefica e quest'anno sosterrà l'associazione Vivo a Colori, grazie ai doni raccolti dai partecipanti.

Eventi Befana 2026 in Italia: un viaggio tra magia, tradizioni e meraviglia - Falò, cortei storici, mercatini e spettacoli: la Befana attraversa l’Italia regalando tradizioni autentiche, eventi unici e la magia dell’evento che “tutte le feste porta via” ... siviaggia.it

Dolci e magia, arriva la Befana. Festa grande a Porta del Foro. Due giorni di appuntamenti - Tutte le iniziative nelle quattro vallate in attesa della vecchietta che porta dolci e carbone. lanazione.it

Pompieropoli, dimostrazioni e cioccolata calda: a Ventimiglia arriva la Befana del Soccorso (Foto) Evento organizzato dalla Croce Verde Intemelia in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ANVVF della sezione di Imperia - facebook.com facebook

