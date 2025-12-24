L' azienda speciale del Comune di Montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno importante, intenso e fatto di traguardi significativi quello che si sta per concludere per l'azienda speciale dei servizi sociali di Montesilvano, che traccia un bilancio sul modello di welfare all'avanguardia in Abruzzo.L'organico dei dipendenti è salito a circa 50 professionisti, con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

l azienda speciale del comune di montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili

© Ilpescara.it - L'azienda speciale del Comune di Montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili

Leggi anche: Ancisi (LpR): "Ascensore del Comune bloccato da mesi, accesso ai servizi medico-sanitari impedito alle persone fragili"

Leggi anche: Al via il piano freddo per le fasce più deboli: i servizi attivi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Punto inclusione sociale a Montesilvano: “Vitale l’apporto Caritas”; Moglie e figlia morte sotto un treno, il marito: «Ho ricordato Aurora con un volo di palloncini e la sua volpe è ricomparsa».

azienda speciale comune montesilvanoL'azienda speciale del Comune di Montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili - Arriva il bilancio delle attività dell’azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano che delinea un modello di welfare all’avanguardia in Abruzzo ... ilpescara.it

azienda speciale comune montesilvanoOltre 1.500 utenti presi in carico in un anno dal Punto inclusione sociale dell'azienda speciale di Montesilvano - La presidente Sandra Santavenere illustra i dati riguardanti le attività svolte dall'azienda speciale in un anno ... ilpescara.it

Scuola: a Montesilvano 'spazio comune' per benessere giovani - Istituzionalizzare uno "spazio comune" che possa garantire il benessere della popolazione giovanile: queste le finalità del protocollo d'intesa tra l'Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.