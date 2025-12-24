L' azienda speciale del Comune di Montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili
Un anno importante, intenso e fatto di traguardi significativi quello che si sta per concludere per l'azienda speciale dei servizi sociali di Montesilvano, che traccia un bilancio sul modello di welfare all'avanguardia in Abruzzo.L'organico dei dipendenti è salito a circa 50 professionisti, con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Ancisi (LpR): "Ascensore del Comune bloccato da mesi, accesso ai servizi medico-sanitari impedito alle persone fragili"
Leggi anche: Al via il piano freddo per le fasce più deboli: i servizi attivi
Punto inclusione sociale a Montesilvano: “Vitale l’apporto Caritas”; Moglie e figlia morte sotto un treno, il marito: «Ho ricordato Aurora con un volo di palloncini e la sua volpe è ricomparsa».
L'azienda speciale del Comune di Montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili - Arriva il bilancio delle attività dell’azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano che delinea un modello di welfare all’avanguardia in Abruzzo ... ilpescara.it
Oltre 1.500 utenti presi in carico in un anno dal Punto inclusione sociale dell'azienda speciale di Montesilvano - La presidente Sandra Santavenere illustra i dati riguardanti le attività svolte dall'azienda speciale in un anno ... ilpescara.it
Scuola: a Montesilvano 'spazio comune' per benessere giovani - Istituzionalizzare uno "spazio comune" che possa garantire il benessere della popolazione giovanile: queste le finalità del protocollo d'intesa tra l'Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune ... ansa.it
Il Centro Famiglia Kairos nasce dalla collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile BN 2 e avrà come obiettivo principale quello di accogliere bambini e adolescenti, offrendo al tempo stesso un concreto sostegno alle famiglie nel delicato percorso di raffor - facebook.com facebook
"Superato lo stallo dal 2016: garantita a 8 dipendenti ex Azienda speciale di Villa Manin l’uniformità contrattuale con il personale regionale nel Comparto unico. Un atto di equità che assicura pari trattamento a parità di funzioni". Così @Pier_Roberti tinyurl.c x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.