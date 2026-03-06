Il caso Ruby torna ancora a processo | per 22 imputati si discuterà di nuovo di corruzione in atti giudiziari

Il caso Ruby torna nuovamente in tribunale dopo quasi 16 anni, coinvolgendo 22 imputati che dovranno affrontare un nuovo processo. La vicenda riguarda accuse di corruzione in atti giudiziari, con le parti chiamate a dibattere sui fatti contestati. L’udienza si terrà nelle prossime settimane, con le modalità e le procedure previste dalla legge.

Sembra un déjà-vu, ma non lo è, il caso Ruby torna in un’aula di giustizia di quasi 16 anni. È stato fissato per il 28 maggio, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, il nuovo processo d’appello sul caso Ruby ter a carico di 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug – l’allora ragazzina di 17 anni spacciata per nipote del defunto presidente egiziano Moubarak – e le le giovani donne ospiti delle cene eleganti, organizzate dall’allora premier Silvio Berlusconi, e l’ex legale di Ruby e con al centro l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Imputati che nel febbraio 2023 erano stati tutti assolti, il leader di Forza Italia compreso (poi morto il 23 giugno successivo), dal Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

