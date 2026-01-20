Caso De Sanctis la replica di Salvatore Famiglietti | Note ufficiali prive di spessore La realtà è negli atti giudiziari
Nel contesto delle recenti vicende giudiziarie e mediatiche riguardanti l’Istituto di Istruzione Superiore “F. De Sanctis”, Salvatore Famiglietti ha risposto alle note ufficiali, definendole prive di sostanza e sottolineando che la verità si trova negli atti giudiziari. La vicenda, che si svolge a Sant’Angelo dei Lombardi, continua a suscitare attenzione e analisi, mantenendo alta l’attenzione sulla trasparenza e l’accuratezza delle comunicazioni
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – Non si placa la bufera giudiziaria e mediatica che coinvolge l’Istituto di Istruzione Superiore “F. De Sanctis”. Dopo la nota ufficiale diffusa dalla scuola, che rivendica la piena legittimità del proprio operato e respinge ogni accusa di vessazione, arriva la durissima.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Mobbing al “De Sanctis”, la replica della scuola: «Operato sempre nel rispetto delle regole»
