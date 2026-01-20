Caso De Sanctis la replica di Salvatore Famiglietti | Note ufficiali prive di spessore La realtà è negli atti giudiziari

Nel contesto delle recenti vicende giudiziarie e mediatiche riguardanti l’Istituto di Istruzione Superiore “F. De Sanctis”, Salvatore Famiglietti ha risposto alle note ufficiali, definendole prive di sostanza e sottolineando che la verità si trova negli atti giudiziari. La vicenda, che si svolge a Sant’Angelo dei Lombardi, continua a suscitare attenzione e analisi, mantenendo alta l’attenzione sulla trasparenza e l’accuratezza delle comunicazioni

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.