Inizia il processo per Andrea Ceffa e altri 5 imputati | il sindaco di Vigevano è accusato di corruzione

È iniziato il processo per la cosiddetta "congiura di Sant'Andrea" del novembre 2022. Tra gli imputati, accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione e falsità ideologica, oltre al sindaco Andrea Ceffa c'è anche Angelo Ciocca, ex europarlamentare della Lega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

