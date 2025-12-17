Inizia il processo per Andrea Ceffa e altri 5 imputati | il sindaco di Vigevano è accusato di corruzione
È iniziato il processo per Andrea Ceffa e altri cinque imputati, tra cui l'ex europarlamentare Angelo Ciocca, nell’ambito della cosiddetta
È iniziato il processo per la cosiddetta "congiura di Sant'Andrea" del novembre 2022. Tra gli imputati, accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione e falsità ideologica, oltre al sindaco Andrea Ceffa c'è anche Angelo Ciocca, ex europarlamentare della Lega. 🔗 Leggi su Fanpage.it
