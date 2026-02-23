Stadio Roma | Campidoglio progetto prevede incremento aree verdi pubbliche

Il progetto dello stadio Roma causa un aumento importante delle aree verdi pubbliche nel quartiere. Il Comune ha approvato un piano che prevede di ampliare gli spazi verdi di fronte alla struttura sportiva. Questa decisione mira a migliorare la qualità della vita per i residenti e a bilanciare l’impatto dell’opera sulla zona. La modifica del progetto include anche nuove aree di verde attrezzate per il tempo libero. La questione rimane sotto attenzione delle autorità locali.

Il progetto relativo al nuovo stadio della Roma prevede un significativo “incremento sensibile” delle aree verdi pubbliche. Questa informazione è stata chiarita in una nota ufficiale dagli assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente di Roma Capitale, in risposta a quanto dichiarato dai Comitati “No Stadio”, che avevano sollevato preoccupazioni riguardo alla tutela ex lege dell’area boscata interessata dalla costruzione del nuovo impianto sportivo. Chiarimenti del Campidoglio sulla tutela del bosco di Pietralata. Il Campidoglio ha quindi voluto sottolineare che “non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Stadio della Roma, oggi il progetto definitivo al Campidoglio: svolta attesa da due anniOggi il progetto definitivo dello Stadio della Roma viene presentato al Campidoglio, segnando una tappa importante dopo due anni di attese e attenti sviluppi.

Aree verdi pubbliche affidate alle associazioni: arrivano alberi da tartufo e nuovi spazi condivisiIl Comune di Terre del Reno ha deciso di affidare alcune aree verdi pubbliche alle associazioni Tartufai Panfilia e Arci tartufi Ferrara, in risposta alla necessità di curare meglio gli spazi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Nuovo stadio Flaminio della Lazio: il Campidoglio favorevole. Venti gli enti interessati, il nodo è la Soprintendenza; Progetto Stadio Flaminio: il Campidoglio apre la Fondazione Nervi chiude; Stadio Flaminio, la Lazio farà come la Roma: subito la conferenza dei servizi. Il vertice in Campidoglio e il nodo archeologia; A Formello la presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio.

Stadio della Roma, il Campidoglio ora accelera: il progetto entro luglio. Sessa commissario stadiLa scelta era stata anticipata già alcuni mesi fa, a inizio settembre, per poi arenarsi nelle sabbie mobili della burocrazia statale. Per gli stadi che l'Italia dovrà utilizzare come sede per ospitare ... virgilio.it

Stadio Flaminio, la Lazio farà come la Roma: subito la conferenza dei servizi. Il vertice in Campidoglio e il nodo archeologiaCambio in corsa, praticamente sui blocchi di partenza. Il Campidoglio ha chiesto alla Lazio di cambiare la norma in base alla quale è stato presentato, lunedì scorso, ... ilmessaggero.it

Stadio della Roma, il Comune risponde ai comitati No Stadio: "Zona boschiva è area ambientale degradata, previsto incremento qualitativo del verde" is.gd/TlJh8Z #AsRoma x.com

Ultimo Stadio. . In questa puntata parliamo della nostra squadra del cuore contro la #roma In collaborazione con AP Your Business Our Mission Più Buono ProGest 3Effe Distribuzione SRL #luxproject We Trade Srl Articoli Per Luminarie Sartoria Italiana MAX - facebook.com facebook