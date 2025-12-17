In Fiera del Levante a Bari la conferenza internazionale dell' export Forza Italia ringrazia Tajani dopo l' annuncio

In occasione della Fiera del Levante a Bari, si terrà la conferenza internazionale dedicata all'export e all’internalizzazione delle imprese. Un evento di grande rilievo che riunisce esperti e rappresentanti di tutto il mondo per affrontare le sfide e le opportunità del mercato globale. Forza Italia esprime gratitudine a Tajani per l’annuncio, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo economico e imprenditoriale del Paese.

La Conferenza internazionale dell'export e dell'internalizzazione delle imprese farà tappa in Fiera del Levante a Bari. L'annuncio, rendono noto i parlamentari pugliesi di Forza Italia, è stato fatto oggi a Milano dal ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Tajani annuncia Conferenza internazionale dell’export in Fiera del Levante - Tajani annuncia la Conferenza internazionale dell’export a Bari: la Fiera del Levante torna al centro della scena economica internazionale. trmtv.it

