La marchesa Giulia di Barolo nata Juliette Colbert de Maulévrier morì a Torino il 19 gennaio del 1864 dopo aver inventato il Barolo come lo conosciamo oggi
La marchesa Giulia di Barolo, nata Juliette Colbert de Maulévrier, morì a Torino il 19 gennaio 1864. È ricordata per aver contribuito alla creazione del celebre vino Barolo, ancora oggi apprezzato in tutto il mondo. Nel 2021, a Milano, è stata inaugurata la prima statua di donna, quella di Cristina del Belgioioso, patriota e innovatrice sociale, simbolo di impegno e progresso.
C e la ricordiamo tutti l’emozione mediatica del 2021, quando a Milano è stata inaugurata la prima statua di donna: era quella di Cristina del Belgioioso (1808-1871), patriota, scrittrice, innovatrice nel campo sociale. La statua di cera di Winnie Harlow al Madame Tussauds è «un inno alla diversità» X Leggi anche › Omaggio all’eroina del Risorgimento Cristina Trivulzio di Belgiojoso: è la prima statua dedicata a una donna a Milano Dopo la sua, nella città della Madunina è arrivata la statua di Margherita Hack (1922-2013) nel 2022, gettonatissima dai patiti dei “selfie con statua”: piace tanto immortalarsi con l’effigie della popolare scienziata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Torino celebra il monumento dedicato a Giulia di Barolo, è il primo ad omaggiare una donna in città - Una statua bronzea dedicata alla marchesa che sorgerà all'angolo tra via Corte d'Appello e via delle Orfane Sebbene Torino sia una città, a livello di popolazione, più femminile che maschile, non era ... torinotoday.it
Giulia, la “signora di #Barolo”, tra le #Langhe e #Torino, incarnando l’anima del #Piemonte. La Marchesa, inventrice del “re” dei #vini, è la prima donna con una #statua in città. Dove si parla di candidare il #ChilometroDellaCarità all’ #Unesco, winenews.it/it/gi x.com
Chiara Taigi con Antonello Maio e l’attrice Beatrice Bonino nel Salone d’Onore di Palazzo Barolo: concerto-evento che unisce musica, memoria e identità civile per la posa della statua della marchesa Giulia di Barolo (ingresso libero, domani ore 17, via delle - facebook.com facebook
