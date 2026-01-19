La marchesa Giulia di Barolo, nata Juliette Colbert de Maulévrier, morì a Torino il 19 gennaio 1864. È ricordata per aver contribuito alla creazione del celebre vino Barolo, ancora oggi apprezzato in tutto il mondo. Nel 2021, a Milano, è stata inaugurata la prima statua di donna, quella di Cristina del Belgioioso, patriota e innovatrice sociale, simbolo di impegno e progresso.

C e la ricordiamo tutti l’emozione mediatica del 2021, quando a Milano è stata inaugurata la prima statua di donna: era quella di Cristina del Belgioioso (1808-1871), patriota, scrittrice, innovatrice nel campo sociale. La statua di cera di Winnie Harlow al Madame Tussauds è «un inno alla diversità» X Leggi anche › Omaggio all’eroina del Risorgimento Cristina Trivulzio di Belgiojoso: è la prima statua dedicata a una donna a Milano Dopo la sua, nella città della Madunina è arrivata la statua di Margherita Hack (1922-2013) nel 2022, gettonatissima dai patiti dei “selfie con statua”: piace tanto immortalarsi con l’effigie della popolare scienziata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La marchesa Giulia di Barolo, nata Juliette Colbert de Maulévrier, morì a Torino il 19 gennaio del 1864 dopo aver inventato il Barolo come lo conosciamo oggi

Leggi anche: Piemonte in bottiglia: il regno del Barolo e l'anima nascosta del vino contadino

Leggi anche: La cena da "Principe", tartufo Albachiara e Marchesi di Barolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Torino celebra il monumento dedicato a Giulia di Barolo, è il primo ad omaggiare una donna in città - Una statua bronzea dedicata alla marchesa che sorgerà all'angolo tra via Corte d'Appello e via delle Orfane Sebbene Torino sia una città, a livello di popolazione, più femminile che maschile, non era ... torinotoday.it