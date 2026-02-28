È iniziato il conto alla rovescia Montecatini e la Valdinievole pronte a riaccendersi con il rally

Il 41° Rally Montecatini Terme e Valdinievole si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo, coinvolgendo le aree di Montecatini e della Valdinievole. L’evento si rinnova mantenendo le tradizioni, con un calendario che prevede prove speciali e momenti di aggregazione nel territorio. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di rally nella regione.

Montecatini Terme, 28 febbraio 2026 – Un’edizione che, pur mantenendo la tradizione si è rinnovata, quella del 41° Rally Montecatini Terme e Valdinievole che si terrà sabato 7 e domenica 8 marzo nel territorio valdinievolino e del Montalbano. Organizzata da Laserprom 015 e ART Motorsport 2.0, molti saranno i comuni coinvolti oltre a quello di Montecatini Terme dove avverrà sia la partenza sia l’ arrivo, anche Larciano, Buggiano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese e Vinci. “Una gara ben organizzata, in una edizione rinnovata già dalla partenza che si terrà da Piazza del Popolo a Montecatini Terme – commenta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

