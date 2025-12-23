L’Ikea sbarca all’Esp Ma non sarà un megastore

Ikea apre a Ravenna, all’interno del centro commerciale Esp, nel marzo 2026. La nuova sede, di circa 120 metri quadrati, offrirà una selezione di prodotti e soluzioni per la casa, senza essere un grande negozio. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza del marchio nella regione e a offrire un punto di riferimento più vicino ai clienti locali.

È ufficiale: Ikea arriva a Ravenna. La multinazionale svedese ha annunciato l’apertura, fissata per marzo 2026, all’interno del centro commerciale Esp, in un locale di 120 metri quadrati. sarà è nella galleria vicino all’entrata ovest, tra Levi’s e Sushi One. Non si tratterà di un classico megastore come quelli di Rimini o Bologna – generalmente fuori dall’abitato delle città - ma un piccolo ‘plan and order point’ (punto pianifica e ordina). All’interno del locale di Ikea, sostanzialmente, nulla sarà in vendita diretta, ma si potranno progettare soluzioni per l’arredo e ordinare online il necessario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

