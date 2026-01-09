50 pecore invadono un supermercato in Germania | il video del caos tra le corsie
Lo scorso fine settimana in Baviera, circa 50 pecore sono entrate in un supermercato, causando un breve disordine tra corsie e scaffali. Dopo circa 20 minuti, gli animali sono stati fatti uscire senza incidenti. La scena, ripresa in video e foto, ha attirato l’attenzione online, diventando rapidamente oggetto di condivisione e discussione. Un episodio insolito che ha suscitato curiosità e commenti tra utenti e media.
