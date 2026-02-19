Iran il Regno Unito dice no all’utilizzo delle basi militari

Il Regno Unito ha deciso di vietare l’uso delle proprie basi militari in Iran, in risposta alle crescenti tensioni tra i due paesi. Questa decisione arriva dopo che le autorità britanniche hanno ricevuto segnali di possibili azioni militari da parte di Teheran. Il governo britannico ha affermato che non intende permettere operazioni che possano coinvolgere le proprie strutture, anche a causa della paura di escalation nel Golfo. La mossa segna un passo deciso nel tentativo di evitare un conflitto diretto.

Sull’ Iran spirano venti di guerra, ma sembra che Trump debba registrare le prime crepe tra i suoi alleati. Il Regno Unito avrebbe negato agli Stati Uniti l’autorizzazione a utilizzare le proprie basi militari per eventuali attacchi contro l’Iran. Lo riporta il quotidiano The Times. Secondo il quotidiano inglese la decisione di Londra sarebbe una risposta diretta alla scelta del presidente Donald Trump di revocare il sostegno statunitense al piano britannico di rinuncia alla sovranità sulle isole Chagos. Il Regno Unito e le isole Chagos. L’arcipelago delle Chagos, situato nell’Oceano Indiano, ospita la strategica base di Diego Garcia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

