Famiglia del bosco la Corte d’Appello respinge il ricorso dei genitori | i tre figli restano nella casa famiglia con la madre

La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di mantenere i tre figli nella casa famiglia con la madre, respingendo il ricorso dei genitori. La famiglia del bosco rimane sotto tutela, confermando l’intervento delle autorità per il loro benessere. Un pronunciamento che riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e sulle decisioni giudiziarie in situazioni delicate.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas per conto di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

