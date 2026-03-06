I salumi vegani, come quelli a base di mopur e altri ingredienti, sono una scelta sempre più diffusa per chi cerca alternative agli insaccati di origine animale. Questi prodotti rispondono a esigenze etiche e ambientali, ma devono essere inseriti con attenzione all’interno di una dieta equilibrata. È importante conoscere le caratteristiche di questi alimenti prima di integrarli regolarmente nei pasti quotidiani.

Negli ultimi anni il mercato alimentare ha visto esplodere le alternative vegetali ai prodotti di origine animale. Non solo latte, burger e formaggi: "Oggi è possibile trovare anche salumi vegani, composti interamente da ingredienti vegetali ma pensati per richiamare gusto, aspetto e versatilità dei salumi tradizionali" spiega la dottoressa Gaia Gottardi, biologa, nutrizionista". Tra questi prodotti, uno dei più noti in Italia è il mopur, un affettato vegetale che sta conquistando scaffali e palati. L’idea alla base dei salumi vegani è semplice ma ambiziosa: "Offrire un prodotto che richiami gusto, consistenza e praticità dei salumi tradizionali, eliminando completamente gli ingredienti di origine animale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I salumi vegani sono più salutari degli insaccati animali? Cosa sapere su mopur & Co.

Nutrizione vegana - la Dott.ssa Silvia Goggi risponde alle tue domande

