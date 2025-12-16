Le diete vegane e vegetariane sono salutari per i bambini ma serve equilibrio | cosa dice il nuovo studio

Uno studio recente analizza gli effetti delle diete vegane e vegetariane su bambini e adolescenti, evidenziando i benefici potenziali e l'importanza di un equilibrio alimentare. La ricerca, considerata la più completa mai condotta in questo ambito, sottolinea la necessità di integrazioni mirate per prevenire carenze nutrizionali e garantire una crescita sana.

La ricerca, che gli stessi autori definiscono la più completa mai condotta su bambini e adolescenti, conferma che un regime alimentare privo di carne e derivati animali può apportare benefici alla salute, purché sia accompagnato da integrazioni mirate, indispensabili per prevenire carenze nutrizionali potenzialmente rischiose. Fanpage.it I legumi #nutrizione #dieta #vegano #vegetarian #fitness #palestra #personaltrainer Le diete vegane e vegetariane sono salutari per i bambini, ma serve equilibrio: cosa dice il nuovo studio - La ricerca, che gli stessi autori definiscono la più completa mai condotta su bambini e adolescenti, conferma che un regime alimentare privo di carne ... fanpage.it

Benefici e rischi delle diete vegane e vegetariane nei bambini e negli adolescenti: il più grande studio di sempre - Sì alla dieta vegetale: favorisce una crescita sana ma solo con le dovute integrazioni ... corriere.it

Portate in tavola queste accattivanti penne integrali con noci e limoni di Amalfi, adatte a diete vegetariane e vegane. - facebook.com facebook