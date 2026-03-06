IN degli Stray Kids | Per me l’amore è sacrificio Quando ami davvero qualcuno rinunciare a una parte di te diventa naturale

Il membro più giovane degli Stray Kids ha condiviso che per lui l’amore si traduce nel sacrificio e che rinunciare a qualcosa di sé stesso diventa spontaneo quando si ama davvero. Ha parlato del successo raggiunto a livello internazionale e del forte legame con i fan, chiamati STAY. Ha anche descritto come questa relazione influisca sulla sua vita quotidiana e sulla crescita personale.

Onorato di essere stato scelto come ambassador, dice: «Sono stato attratto dall’artigianato di Damiani perché ogni pezzo ha un carattere forte e distintivo. Si percepisce davvero l’artigianalità che c’è dietro ogni gioiello, ed è questo che lo rende incredibilmente speciale. Ogni volta che lo indosso, mi sento molto soddisfatto e sicuro di me». Molti versi delle hit che hanno portato al successo I.N e i suoi compagni sottolineano l’importanza di «sentirsi sé stessi» e di «puntare in alto», e senz’altro l’idol coreano originario della cittadina costiera di Busan ha coltivato con passione i suoi obiettivi. Con gli Stray Kids ha conquistato il mondo, fin dal 2018, l’anno del loro debutto, grazie alla contagiosa energia che sono in grado di trasmettere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A Night of Splendour: la serata scintillante di Damiani e Vanity Fair con I.N degli Stray Kids«Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con la Maison Damiani, una realtà che è sinonimo di creatività e passione, valori in cui...

