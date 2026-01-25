L’inferno dei baristi massacrati dai maranza
Due extracomunitari sono stati denunciati per un raid punitivo contro il titolare di un bar nel Bresciano. L’episodio, attribuito a comportamenti violenti di alcuni giovani, ha evidenziato le tensioni e le problematiche legate alla sicurezza nei locali pubblici. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi per garantire un ambiente sicuro per lavoratori e clienti, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso delle norme.
Denunciati due extracomunitari responsabili di un raid punitivo contro il titolare di un locale nel Bresciano. Ad Ancona aggressioni a ripetizione. A Rovigo proprietario quasi ucciso da un albanese. Ma gli allarmi si rincorrono in tutte le regioni. Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri due extracomunitari di 30 e 34 anni, con precedenti penali, che assieme a una terza persona avevano aggredito a calci e pugni il barista di un locale di Bienno, nel Bresciano, provocandogli lesioni al volto e alla testa. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il quartiere sotto assedio dei maranza che lanciano botti e petardi (anche dai balconi)Il quartiere sta vivendo momenti di tensione a causa di comportamenti irresponsabili di alcuni giovani, che lanciano botti e petardi dai balconi o in strada.
Roma, quartiere Cornelia assediato dai maranzaNel quartiere Cornelia di Roma si riscontrano presenze di gruppi di giovani provenienti da diverse nazionalità, tra cui tunisini, marocchini ed egiziani.
DON ALÌ vs ARTICOLO 52: i CACCIATORI di MARANZA | JematriaDue
