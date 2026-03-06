I lavori all' Arco di Cristo Re proroga dei provvedimenti viari

I lavori all'Arco di Cristo Re hanno portato alla proroga delle misure viarie, con l’interdizione di sosta e transito veicolare e pedonale in viale Principe Umberto nel tratto sotto la struttura e per un tratto di 70 metri a est di via Grattoni. Le restrizioni sono in vigore per consentire le operazioni di intervento e restano in vigore fino a nuova comunicazione.

Interdizione alla sosta e al transito veicolare e pedonale in viale Principe Umberto nel tratto sottostante la struttura dell'Arco di Cristo Re e per un tratto di 70 metri ad est di via Grattoni. Nell’ambito della riqualificazione urbana comprensiva del recupero e restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria, sita in via delle Mura e Cristo Re, è stata stabilita la proroga sino a sabato 21 marzo dei provvedimenti viari adottati, per consentire l’esecuzione dei lavori dell’Arco di Cristo Re. Vigono sino alla data il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta ed il divieto di transito veicolare e pedonale nella parte di... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Arco di Cristo Re, Coletta sollecita l’accelerazione dei lavori: più maestranze e turni raddoppiatiL’ex presidente della IV Circoscrizione ha chiesto all’amministrazione di potenziare il cantiere, garantendo tempi certi e maggiore sicurezza per...

Lavori all'Arco di Cristo Re, modifiche temporanee alla viabilitàNell’ambito del progetto di riqualificazione urbana che comprende il recupero e il restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria in via...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I lavori all'Arco di Cristo Re proroga....

Temi più discussi: Riqualificazione dell’Arco di Cristo Re: modifiche al percorso delle Linee 17, 21 e N2; Messa in sicurezza dell'Arco di Cristo Re, Renato Coletta: Tassativo il rispetto dei tempi di consegna dei lavori; Restaurata la cripta di San Giacomo; Rtp Telegiornale del 24 febbraio 2026.

Viale Principe Umberto tagliato in due fino al 21 marzo, prorogati i lavori all’arco di Cristo ReMESSINA. E’ stata prorogata fino al 21 marzo l’interdizione alla sosta e al transito veicolare e pedonale in viale Principe Umberto nel tratto sottostante la struttura dell’Arco di Cristo Re e per un ... letteraemme.it

Arco Cristo Re: lavori a rilento, commercianti infuriatiSecondo gli operatori commerciali di viale Principe Umberto i lavori di strutturazione dell’Arco di Cristo Re proseguono a rilento. Dicono che vi siano pochi operai che giornalmente lavoro nel cantier ... messinaoggi.it

Messina: riqualificazione dell’Arco di Cristo Re, modifiche al percorso di alcuni bis Atm - facebook.com facebook