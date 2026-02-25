Arco di Cristo Re Coletta sollecita l’accelerazione dei lavori | più maestranze e turni raddoppiati

L’ex presidente della IV Circoscrizione ha chiesto all’amministrazione di potenziare il cantiere, garantendo tempi certi e maggiore sicurezza per pedoni e veicoli lungo il viale Principe Umberto L'ex presidente della IV Circoscrizione Renato Coletta, che di recente ha annunciato il suo sostegno all’amministrazione Basile in vista delle prossime amministrative, ha sollecitare un’accelerazione dei lavori di messa in sicurezza dell’Arco di Cristo Re. L’attenzione è stata posta sull’ultimo tratto del viale Principe Umberto, in corrispondenza della breccia nel bastione cinquecentesco di Sant’Andrea, dove distacchi di malta e pietrame mettevano a rischio pedoni e veicoli. Il provvedimento, già annunciato nei giorni scorsi, prevede la chiusura temporanea al transito dell’ultimo tratto del viale e successivamente l’istituzione di un senso unico alternato fino al completamento degli interventi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lavori all'Arco di Cristo Re, modifiche temporanee alla viabilitàDa mercoledì 11 febbraio a martedì 24 febbraio 2026, la viabilità in via delle Mura sarà modificata.

