L' ombra della mafia e il tentato omicidio | cosa hanno fatto i due foggiani catturati per l' assalto al portavalori

La polizia ha arrestato due uomini di Foggia, Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, sospettati di essere coinvolti nell’assalto a un portavalori. I due, rispettivamente di 38 e 62 anni, sono accusati di aver tentato di uccidere due carabinieri che lunedì 9 febbraio li avevano inseguiti. Durante la fuga, i malviventi avrebbero rischiato di colpire i militari, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le indagini continuano per fare chiarezza sui loro legami con la criminalità locale.
Colpi di kalashnikov contro i blindati, esplosioni e spari durante la fuga contromano, come in guerra. I dettagli I due foggiani di 38 e 62 anni ristretti presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce dopo la convalida del Gip, non sono solo accusati di aver partecipato alla tentata rapina di un portavalori della ditta Battistolli, ma anche di tentato omicidio e dell'aggravante del metodo mafioso. Ecco cosa è stato trovato nella loro auto. La ricostruzione attraverso i capi d'imputazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
