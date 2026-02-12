L' ombra della mafia e il tentato omicidio | cosa hanno fatto i due foggiani catturati per l' assalto al portavalori

La polizia ha arrestato due uomini di Foggia, Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, sospettati di essere coinvolti nell’assalto a un portavalori. I due, rispettivamente di 38 e 62 anni, sono accusati di aver tentato di uccidere due carabinieri che lunedì 9 febbraio li avevano inseguiti. Durante la fuga, i malviventi avrebbero rischiato di colpire i militari, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le indagini continuano per fare chiarezza sui loro legami con la criminalità locale.

