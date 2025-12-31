Amiamo la nostra città gli auguri di buon anno della sindaca ai foggiani | Un pensiero a chi soffre e a chi è solo

La sindaca di Foggia ha rivolto un messaggio di auguri ai cittadini per il nuovo anno, sottolineando l’importanza di pensare a chi attraversa momenti difficili o si trova in isolamento. Con l’arrivo del 2025, il Comune ha consolidato il proprio percorso di ricostruzione, dopo aver superato un periodo di commissariamento durato 18 mesi, e guarda al futuro con rinnovata determinazione.

Il 2025 è ormai prossimo ad andare agli archivi. Poco più di due anni fa il Comune di Foggia ha avuto una nuova Giunta e un nuovo Consiglio Comunale, affrancandosi dai 18 mesi di commissariamento. Due anni di "lavoro intensissimo", cui seguiranno altri tre di obiettivi da perseguire.Per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

