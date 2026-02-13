ambulatori per danneggiati da vaccino covid in veneto centinaia di richieste

Tutti i consiglieri regionali del Veneto stanno ricevendo decine di lettere da parte di cittadini che riferiscono di aver sviluppato problemi di salute, tra cui disturbi neurologici e cardiaci, dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid.

Mercoledì 11 febbraio è stata la Giornata Mondiale del Malato, istituita nel 1858 quando Bernadette Soubirous ebbe la prima apparizione della Vergine Maria a Lourdes. «A questo proposito – spiega Lovat – proprio nella Giornata del Malato, dobbiamo constatare che le macchinazioni burocratiche sono un metodo politico per rallentare l’iter della discussione della nostra mozione in Consiglio Regionale. E questo, nonostante tutti i consiglieri regionali stiano ricevendo decine di lettere di veneti che raccontano di disagi, disturbi e malattie più o meno gravi sopraggiunte dopo le vaccinazioni obbligatorie. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il Consiglio Regionale del Veneto si sta confrontando sul tema degli ambulatori dedicati alle persone che hanno avuto effetti collaterali dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid.

Lovat (Resistere Veneto): “Nella #giornatamondialedelmalato, ribadiamo l’impegno per ambulatori per danneggiati dal Covid-19. A tutti i consiglieri regionali stanno arrivando decine di lettere di cittadini” tinyurl.com/y748573a x.com

