I conti sbagliati di Saldini e Salvini | la funivia di Cortina 35 milioni non aprirà nemmeno per le Paralimpiadi

I conti di Saldini e Salvini sono finiti sotto i riflettori dopo che la funivia di Cortina, valutata 35 milioni di euro, non aprirà nemmeno per le Paralimpiadi. La cabinovia Apollonio Socrepes, ritenuta fondamentale per i Giochi invernali, resterà chiusa anche in occasione delle Paralimpiadi, nonostante fosse considerata un elemento essenziale per l’evento.

Costruita su una frana, senza aver ottenuto certificazioni di sicurezza, l'impianto "imprescindibile" per le Olimpiadi invernali resta chiuso: la nuova inaugurazione era prevista per il 6 marzo. Accuse del commissario di governo, Fabio Saldini, alle imprese. Cosa ha risposto Leitner a Dossier Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Era considerata imprescindibile per i Giochi invernali ma, passate le Olimpiadi, la cabinovia Apollonio Socrepes rimarrà chiusa anche per le Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Today.it I conti sbagliati di Saldini & Salvini: la funivia di Cortina (35 milioni) non aprirà nemmeno per le ParalimpiadiCostruita su una frana, senza aver ottenuto certificazioni di sicurezza, l'impianto "imprescindibile" per le Olimpiadi invernali resta chiuso: la... La funivia costruita su una frana per le Olimpiadi a Cortina: costa 35 milioni, dubbi sulle cabine turcheGratis per oggi i Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Cesare Treccarichi, uno dei più letti nel 2025.