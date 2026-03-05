I conti sbagliati di Saldini & Salvini | la funivia di Cortina 35 milioni non aprirà nemmeno per le Paralimpiadi

La funivia di Cortina, costata 35 milioni di euro, non aprirà nemmeno per le Paralimpiadi. La cabinovia Apollonio Socrepes, che si pensava fosse fondamentale per le attività invernali, rimarrà chiusa dopo aver subito problemi nei conti di Saldini e Salvini. La decisione arriva dopo i controlli sui costi e sui progetti legati alla struttura.

Costruita su una frana, senza aver ottenuto certificazioni di sicurezza, l'impianto "imprescindibile" per le Olimpiadi invernali resta chiuso: la nuova inaugurazione era prevista per il 6 marzo. Accuse del commissario di governo, Fabio Saldini, alle imprese. Era considerata imprescindibile per i Giochi invernali ma, passate le Olimpiadi, la cabinovia Apollonio Socrepes rimarrà chiusa anche per le Paralimpiadi. La funivia costruita su una frana per le Olimpiadi a Cortina: costa 35 milioni, dubbi sulle cabine turcheGratis per oggi i Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Cesare Treccarichi, uno dei più letti nel 2025. Ora è ufficiale: a Cortina la funivia "olimpica" di Socrepes non aprirà all'inizio dei giochi, ma (forse e in maniera parziale) il 12 febbraio