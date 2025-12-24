La funivia costruita su una frana per le Olimpiadi a Cortina | costa 35 milioni dubbi sulle cabine turche
Gratis per oggi i Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Cesare Treccarichi, uno dei più letti nel 2025. Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico o regalare un abbonamento clicca. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La funivia per le Olimpiadi Milano Cortina costruita su una frana: costa 35 milioni, le cabine turche senza certificazione
Leggi anche: Sai quanto costa un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi Milano-Cortina? Quasi quanto una vacanza ai Caraibi!
Malati di ecoansia e solastalgia: il boom della nuova sindrome tra i giovani.
A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina - Ci sono ancora molti cantieri aperti, le opere concluse sono poche e alcune saranno "pronte" ma non proprio pronte ... ilpost.it
Giochi Milano-Cortina, funivia a rischio frana: l’iter forzato per realizzarla - Cortina, funivia a rischio frana: l’iter forzato per realizzarla" pubblicato il 7 Dicembre 2025 a firma di Virginia Della Sala e Giuse ... ilfattoquotidiano.it
La Funivia Socrepes di Cortina è la grande incognita delle Olimpiadi: «Non è un’opera improrogabile» - Soltanto una settimana fa l’ipotesi di concludere in tempo utile per l’inizio delle Olimpiadi la cabinovia Apollonio - corrieredelveneto.corriere.it
Si tratta della settima funivia urbana francese. La prima funivia urbana francese fu costruita a Grenoble, ai piedi delle Alpi, nel 1934 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.