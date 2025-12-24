Gratis per oggi i Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Cesare Treccarichi, uno dei più letti nel 2025. Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico o regalare un abbonamento clicca. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La funivia costruita su una frana per le Olimpiadi a Cortina: costa 35 milioni, dubbi sulle cabine turche

Leggi anche: La funivia per le Olimpiadi Milano Cortina costruita su una frana: costa 35 milioni, le cabine turche senza certificazione

Leggi anche: Sai quanto costa un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi Milano-Cortina? Quasi quanto una vacanza ai Caraibi!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Malati di ecoansia e solastalgia: il boom della nuova sindrome tra i giovani.

A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina - Ci sono ancora molti cantieri aperti, le opere concluse sono poche e alcune saranno "pronte" ma non proprio pronte ... ilpost.it