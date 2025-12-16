Rubati computer dall' interno di una scuola indagano i carabinieri

Nella notte tra domenica e lunedì, una scuola di via San Clemente a Nocera Superiore è stata oggetto di un furto. Un gruppo di ladri ha penetrato nell'istituto, sottraendo diversi computer dai laboratori informatici. I carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e recuperare la merce rubata.

© Salernotoday.it - Rubati computer dall'interno di una scuola, indagano i carabinieri

