Rubati computer dall' interno di una scuola indagano i carabinieri

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, una scuola di via San Clemente a Nocera Superiore è stata oggetto di un furto. Un gruppo di ladri ha penetrato nell'istituto, sottraendo diversi computer dai laboratori informatici. I carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e recuperare la merce rubata.

rubati computer dall interno di una scuola indagano i carabinieri

© Salernotoday.it - Rubati computer dall'interno di una scuola, indagano i carabinieri

Furto nella scuola in via San Clemente a Nocera Superiore, la notte tra domenica e lunedì. Una banda di ladri è entrata nell'istituto, portando via una serie di computer dai laboratori informatici. Da quantificare il danno.Il colpoSull'episodio indagano i carabinieri, dopo la denuncia del. Salernotoday.it

ZAINO RUBATO, RITROVATO GRAZIE AL GPS DEL COMPUTER, SCATTA LA DENUNCIA | 29/07/2025

Video ZAINO RUBATO, RITROVATO GRAZIE AL GPS DEL COMPUTER, SCATTA LA DENUNCIA | 29/07/2025

rubati computer dall internoLadri nella scuola elementare. Rubati quindici pc dalle aule - L’Istituto Comprensivo Berni di Lamporecchio ha subito un nuovo furto di computer. msn.com

rubati computer dall internoRuba due computer dal centro commerciale e tenta la fuga, 19enne finisce nei guai - Un giovane di 19 anni, originario della provincia di Bari, è stato arrestato a Surbo perché ritenuto presunto responsabile di un furto ... corrieresalentino.it