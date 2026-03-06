I bimbi hanno ferito le educatrici con dei bastoni la madre li ha giustificati L' ordinanza per la famiglia nel bosco

I bambini hanno colpito le educatrici con dei bastoni, e la madre ha giustificato il loro comportamento. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia coinvolta. La decisione è stata presa in seguito agli eventi recenti che hanno coinvolto la famiglia nel bosco. La situazione è ora sotto stretta osservazione delle autorità.

Svolta drammatica nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia di Vasto e la contestuale separazione dei minori, che verranno ricollocati in strutture diverse senza la donna. Il provvedimento è stato confermato dal legale della famiglia, l’avvocato Marco Femminella, a margine di una perizia psicologica già programmata. E dalla relazione emergono particolari inquietanti. Aggressioni e violenze: cosa dice l'ordinanza Nelle tredici pagine della relazione, i giudici delineano un quadro di forte criticità. Il Tribunale contesta alla donna, Catherine, una condotta definita “ostativa” e la violazione dell'obbligo scolastico per i figli, oltre a una eccessiva esposizione mediatica del caso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «I bimbi hanno ferito le educatrici con dei bastoni, la madre li ha giustificati». L'ordinanza per la famiglia nel bosco Leggi anche: «I bambini hanno ferito le educatrici con dei bastoni, la madre non ha fatto nulla». Ecco l'ordinanza per la famiglia nel bosco Famiglia nel bosco, le educatrici dei bimbi: “La madre ci deride ed è ostile, papà figura più coinciliante”Le educatrici che dal 20 novembre lavorano in casa famiglia insieme ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti hanno dipinto un quadro di conflitto... Una raccolta di contenuti su I bimbi hanno ferito le educatrici con.... Temi più discussi: Bimbo morto di cinque mesi, aperto fascicolo per omicidio colposo; Chieti, bus di linea si sfrena in pieno centro: ferito un passante; Incidente fra quattro auto sulla Pontina: tre feriti, due sono bambini. Strada chiusa; ? Camion sbanda, la motrice resta in bilico sul guardrail: un ferito e code di chilometri. Cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro, UNICEF lancia l’iniziativa The Gaza We WantNegli ultimi due anni il mondo ha parlato incessantemente dei bambini di Gaza: delle loro morti, delle ferite, della sofferenza quotidiana. Molto meno spazio è stato dato alle loro parole. Per colmare ... tecnicadellascuola.it Gaza, due fratelli palestinesi (11 e 8 anni) uccisi dall'Idf: «Avevano superato la linea gialla». I bimbi cercavano legna da per il padre feritoDue fratelli palestinesi di 11 e 8 anni sono stati uccisi in un raid dell'Idf nel sud della Striscia di Gaza. I due 'sospetti', secondo le forze israeliane, avevano superato la Linea Gialla ... ilmattino.it ULTIM'ORA I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. La decisione arriva dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha accolto la richiesta della casa famiglia di spostare i bambi - facebook.com facebook Il disco con l’ong. Cantare per i bimbi vittime della guerra x.com