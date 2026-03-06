I bambini hanno ferito le educatrici con dei bastoni la madre non ha fatto nulla Ecco l' ordinanza per la famiglia nel bosco

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia. I fatti riguardano una situazione in cui alcuni bambini hanno ferito le educatrici con dei bastoni, senza che la madre intervenisse. La decisione arriva nel contesto di una vicenda che coinvolge questa famiglia nel bosco.

Svolta drammatica nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia di Vasto e la contestuale separazione dei minori, che verranno ricollocati in strutture diverse senza la donna. Il provvedimento è stato confermato dal legale della famiglia, l’avvocato Marco Femminella, a margine di una perizia psicologica già programmata. E dalla relazione emergono particolari inquietanti. Aggressioni e violenze: cosa dice l'ordinanza Nelle tredici pagine della relazione, i giudici delineano un quadro di forte criticità. Il Tribunale contesta alla donna, Catherine, una condotta definita "ostativa" e la violazione dell'obbligo scolastico per i figli, oltre a una eccessiva esposizione mediatica del caso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

