Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante che segue i tre bambini della famiglia nel bosco, descrive la sua esperienza finora. Racconta di una madre che si fa sentire molto, quasi troppo, e di come questa presenza influenzi il rapporto con i bambini. La scuola steineriana citata dalla donna sembra essere al centro di alcune idee e approcci adottati in questa situazione. La Vallarolo tiene le lezioni nella casa-famiglia, un’ora e mezza da lunedì a giovedì, cercando di seguire un metodo che rispetti i tempi e le esigenze

Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante che si occupa della scolarizzazione dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, traccia a La Repubblica un primo bilancio del suo lavoro che si svolge nella casa-famiglia che ospita attualmente i bambini con lezioni di un’ora e mezza dal lunedì al giovedì. I bambini, come rivela la maestra, sono svegli e “preferiscono la matematica all’alfabeto”. L’aspetto più ingombrante è la presenza costante di Catherine Louise Birmingham, la mamma dei bambini. “A volte traduce dall’inglese all’italiano e viceversa. È utile in questa funzione” ma anche “ingombrante, come può essere una mamma all’interno di una classe”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: “La madre è una presenza ingombrante. Ha citato la scuola steineriana”

Approfondimenti su Famiglia nel bosco

A due settimane dall’inizio della scuola, famiglia nel bosco fa parlare di sé.

In un bosco, due bambini ascoltano la loro maestra mentre parlano di matematica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Famiglia nel bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni. Cosa succede ora.

Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: «La mamma è spesso presente a lezione, è ingombrante. Ha citato la scuola steineriana»A quattordici giorni dall’inizio del percorso di neo-scolarizzazione per i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la maestra Lidia ... msn.com

Famiglia nel bosco, arriva la sorella di mamma Catherine: Rachael potrebbe riportare i bambini in AustraliaLa famiglia di Catherine ha inviato in Abruzzo sua sorella, psicologa e docente universitario, per aiutare la coppia. Potrebbe anche chiedere di portare i piccoli dai nonni ... quotidiano.net

Anche gli psichiatri dicono che i bambini del bosco devono tornare in famiglia. La cosa somiglia sempre più a un sequestro di persona. x.com

Famiglia nel bosco, come stanno i bambini: parla la zia facebook