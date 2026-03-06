Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona nato nel 2007, si piazza al vertice della classifica dei calciatori più preziosi al mondo secondo le valutazioni di mercato di Football Benchmark. La sua presenza in questa speciale graduatoria testimonia l'interesse degli esperti per le giovani promesse del calcio internazionale, che continuano ad attirare investimenti e attenzione nel settore.

Nessuno aveva dubbi: Lamine Yamal, fenomeno classe 2007 del Barcellona, è al primo posto tra i calciatori più prezioso al mondo secondo le valutazioni di mercato di Football Benchmark. A seguire, sul podio, ci sono Kylian Mbappé del Real Madrid e Erling Haaland del Manchester City. Nelle classifiche stilate dal gruppo ci sono anche due giocatori italiani: Francesco Pio Esposito e Gianluigi Donnarumma. L’attaccante dell’Inter, classe 2005, è al terzo posto della top 10 dei giocatori che hanno aumentato il proprio valore da dicembre 2025 a febbraio 2026. La giovane stella dell’Inter questa stagione ha realizzato sette gol e sei assist in 37 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I 10 calciatori più preziosi al mondo

Top 11 del 2035, ecco chi saranno i calciatori più preziosi del campionato italiano: c’è un ex BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoChi saranno i calciatori delle squadre italiane più costosi nel 2035? A chiederselo transfermarket.

Yildiz nella classifica dei calciatori U21 più pagati al mondo: lo superano solo in quattroLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

I 5 calciatori più veloci al mondo #calcio

Yamal guida la classifica dei giocatori più preziosi. Dembele fuori dalla top-10, Mbappé 2°Lamine Yamal e Kylian Mbappé sono i due nomi che dominano la scena mondiale. Nonostante quasi un decennio di differenza d’età e stili. tuttomercatoweb.com

Cronache di spogliatoio. . Tre calciatori, 6 compagni di squadra per ognuno. Sei riuscito a scoprire di chi si trattasse #BANCOMATClub #SerieAEnilive #ConcorsoFlash #BANCOMATPay #adv @bancomat_official - facebook.com facebook

Michele #Padovano ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport che alla #Juve servono calciatori tra i 27 e i 30 anni L'ex attaccante ha indicato #Tonali come il profilo ideale Secondo #Padovano, l'acquisto del centrocampista è difficile ma provarci resta x.com