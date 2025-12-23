Ecco la lista dei calciatori più preziosi del campionato italiano nel 2035, secondo Transfermarkt. Tra loro figura anche un ex Benevento, che si distingue per il valore di mercato nel panorama odierno. Questa analisi offre uno sguardo sulle future star del calcio italiano, evidenziando le evoluzioni e le potenzialità delle squadre e dei giocatori nel tempo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Chi saranno i calciatori delle squadre italiane più costosi nel 2035? A chiederselo transfermarket.it che ha interrogato l’Intelligenza Artificiale che ha analizzato gli attuali millenials più promettenti. Alcuni nomi sono già noti come Camarda e Pio Esposito, quest’ultimo già nel giro della Nazionale maggiore. Grandi speranze anche per l’attuale centrocampista dell’Inter Sucic mentre tra i pali c’è Alessandro Nunziante, ex portiere del Benevento ceduto questa estate dai giallorossi all’Udinese per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. E’ il classe 2007, titolare nella scorsa stagione in C1 con la Strega il profilo più interessante tra i pali in chiave futura del calcio italiano con un valore stimato per l’epoca che dovrebbe aggirarsi sui 45 milioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Top 11 del 2035, ecco chi saranno i calciatori più preziosi del campionato italiano: c’è un ex Benevento

Leggi anche: Bastoni Inter, il difensore nella Top 11 dei giocatori più preziosi al mondo! Ecco il resto della formazione

Leggi anche: Serie A, i calciatori più costosi del campionato: Leao dietro solo a Vlahovic

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quali saranno i migliori calciatori d'Italia nel 2035 Ecco la formazione perfetta secondo l'Intelligenza Artificiale - facebook.com facebook

Saranno 21 i calciatori della Serie A impegnati nella prossima Coppa d'Africa Atalanta e Roma quelle che dovranno rinunciare a più valore di mercato x.com