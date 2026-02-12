Yildiz entra nella classifica dei calciatori U21 più pagati al mondo. Solo quattro giocatori lo superano in questa graduatoria. È un risultato importante per il giovane talento, che si conferma tra i più pagati al mondo nella sua categoria.

. Il turco è atteso all’esame Derby d’Italia da big. L’eco del nuovo, ricco contratto di Kenan Yildiz è risuonata fino a Istanbul, dove il giovane talento è ormai un’icona nazionale: i bambini si mettono in fila per la sua maglia, vedendo in lui la fonte d’ispirazione suprema. Sabato sera, il numero 10 bianconero entrerà a San Siro “da grande”, forte di una considerazione societaria che si riflette nella classifica dei Paperoni mondiali Under 21. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Con l’adeguamento che lo porterà a percepire 7 milioni di euro a stagione dal prossimo anno, Yildiz si piazzerà nell’élite assoluta dei giovani più pagati del pianeta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz nella classifica dei calciatori U21 più pagati al mondo: lo superano solo in quattro

