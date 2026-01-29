Dall’India al Mercosur La moda spera nel rilancio | Opportunità da cogliere

La moda italiana guarda oltre i confini europei. L’accordo tra l’Unione europea e i paesi del Mercosur, ancora in fase di ratifica, apre nuove possibilità per il settore della moda a Firenze. Le aziende sperano di entrare in mercati più grandi, cercando di uscire dalla crisi e rilanciare le vendite all’estero. Nel frattempo, le imprese attendono con fiducia, convinte che questa opportunità possa fare la differenza.

Aprire nuovi mercati per uscire dalla crisi. L’accordo anti dazi che l’ Unione europea ha stipulato con i paesi aderenti al Mercosur, firmato ma non ratificato e ora rinviato alla Corte Ue, è un’opportunità per l’ economia fiorentina, a partire dal comparto della moda. Ne è convinta la Camera di commercio di Firenze che punta a sostenere le imprese del territorio a cogliere l’opportunità quando si sarà concretizzata. "Con questa firma – ha detto il presidente Massimo Manetti – nasce il più grande mercato al mondo di libero scambio: 700 milioni di consumatori, 17 trilioni di euro di Pil e nel quale i dazi saranno cancellati per un valore attuale di 4 miliardi, garantendo ‘dazio zero’ sul 90% delle merci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

