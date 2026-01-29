Dall’India al Mercosur La moda spera nel rilancio | Opportunità da cogliere
La moda italiana guarda oltre i confini europei. L’accordo tra l’Unione europea e i paesi del Mercosur, ancora in fase di ratifica, apre nuove possibilità per il settore della moda a Firenze. Le aziende sperano di entrare in mercati più grandi, cercando di uscire dalla crisi e rilanciare le vendite all’estero. Nel frattempo, le imprese attendono con fiducia, convinte che questa opportunità possa fare la differenza.
Aprire nuovi mercati per uscire dalla crisi. L’accordo anti dazi che l’ Unione europea ha stipulato con i paesi aderenti al Mercosur, firmato ma non ratificato e ora rinviato alla Corte Ue, è un’opportunità per l’ economia fiorentina, a partire dal comparto della moda. Ne è convinta la Camera di commercio di Firenze che punta a sostenere le imprese del territorio a cogliere l’opportunità quando si sarà concretizzata. "Con questa firma – ha detto il presidente Massimo Manetti – nasce il più grande mercato al mondo di libero scambio: 700 milioni di consumatori, 17 trilioni di euro di Pil e nel quale i dazi saranno cancellati per un valore attuale di 4 miliardi, garantendo ‘dazio zero’ sul 90% delle merci". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su India Mercosur
Shopping e IA. Opportunità da cogliere
Alessandro Borghese presenta la nuova stagione di 4 Ristoranti: “Partecipare un’opportunità da cogliere perché porta visibilità, clientela e lavoro al ristoratore” – Intervista video
Da domenica 21 dicembre torna su Sky e NOW lo chef Alessandro Borghese con la nuova stagione di 4 Ristoranti.
Ultime notizie su India Mercosur
Argomenti discussi: Reagire a Trump? L'Europa ci prova: dall'India al Mercosur, ecco come; Ue-India, l’accordo di libero scambio in chiave anti Trump; Dopo il Mercosur tocca all’India, così Bruxelles si smarca dagli Usa; Dall’India al Mercosur. La moda spera nel rilancio: Opportunità da cogliere.
Dall’India al Mercosur. La moda spera nel rilancio: Opportunità da cogliereImprese soddisfatte degli accordi firmati dall’Ue per aprire nuovi mercati. Gli artigiani: I dazi americani e minori vendite in Cina difficili da colmare. Servono anche tutele per evitare il rischio ... msn.com
Reagire a Trump? L'Europa ci prova: dall'India al Mercosur, ecco comeCome reagire all’autoritarismo montante e all’idea di una dirigenza globale trasformata in club esclusivo? L'Europa ci prova. Accordi di libero scambio dall'Asia alle Americhe - appena siglato l'Fta c ... video.corriere.it
Barbara Cimmino (Confindustria): "L’accordo Ue-India è un affrancamento dall'Est e dall'Ovest" x.com
Un accordo di libero scambio definito il più ampio e ambizioso mai firmato dalle due parti, che rafforza i legami tra la seconda e la quarta economia del mondo. E’ stato annunciato dall’Unione europea e dall’India a Nuova Delhi in occasione del 16° Vertice UE - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.