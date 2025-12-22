Alessandro Borghese presenta la nuova stagione di 4 Ristoranti | Partecipare un’opportunità da cogliere perché porta visibilità clientela e lavoro al ristoratore – Intervista video

Da domenica 21 dicembre torna su Sky e NOW lo chef Alessandro Borghese con la nuova stagione di 4 Ristoranti. In questa occasione, Borghese sottolinea come la partecipazione al programma rappresenti un’opportunità importante per i ristoratori, offrendo visibilità, incremento della clientela e nuove opportunità di lavoro. L’intervista video approfondisce i dettagli di questa ripresa e le potenzialità del format.

Da domenica 21 dicembre è ripartito su Sky e in streaming su NOW, lo chef Alessandro Borghese con 4 Ristoranti. Riprendono quindi le sfide dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia. In questa nuova stagione, chef Borghese toccherà 12 località su tutto il territorio nazionale, esplorando territori sorprendenti visitati per la prima volta ma anche alcune grandi città già ben conosciute. Per la prima puntata, una sorpresa per tutti i fan: nella prima tappa, che avrà luogo sui Colli piacentini, al fianco di Ale Borghese ci sarà Katia Follesa, che accompagnerà lo chef alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni culinarie provando i piatti dei ristoratori in gara e dando il suo parere super partes. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

