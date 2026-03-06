House of Gucci stasera in tv su Rai 2 | trama cast e storia del film con Lady Gaga e Adam Driver

Stasera su Rai 2 alle 21.20, va in onda il film “House of Gucci” diretto da Ridley Scott. La pellicola racconta la storia della famiglia Gucci e del marchio di moda, con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver. La trama si concentra sugli eventi legati alla gestione del cachet e alle vicende interne della famiglia. Il film è una produzione internazionale, basata su fatti reali.

Questa sera, venerdì 6 marzo, in prima serata su Rai 2 alle 21.20, andrà in onda il film "House of Gucci", diretto dal regista Ridley Scott. La pellicola racconta la storia della celebre famiglia Gucci, tra potere, lusso, rivalità e uno dei casi di cronaca nera più noti legati al mondo dell'alta moda italiana. Il film vede protagonisti Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jeremy Irons, in un racconto cinematografico che unisce storia, spettacolo e dramma familiare. Con il passare degli anni Patrizia entra sempre più nelle dinamiche dell'impero Gucci, spingendo il marito a prendere un ruolo centrale nella gestione dell'azienda. Attorno a loro si sviluppano tensioni e rivalità interne alla famiglia, tra ambizioni personali e lotte di potere.