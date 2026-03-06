Hotellerie Gewiss investe nel capitale di Vda Telkonet

Gewiss ha deciso di investire nel capitale di Vda Telkonet, entrando nel gruppo di Pordenone con una quota iniziale che arriverà fino al controllo. Il presidente dell’azienda ha annunciato che questa operazione segna l’inizio di una nuova fase dedicata agli edifici smart. L’operazione riguarda gli aspetti finanziari e strategici della collaborazione tra le due imprese.

SVILUPPO. Ingresso nel gruppo di Pordenone, la quota salirà fino al controllo. Il presidente Bosatelli: «Inauguriamo una nuova fase negli edifici smart». Gewiss entra nel capitale di Vda Telkonet e rafforza la sua presenza nel settore dell'hôtellerie. L'azienda di Cenate Sotto ha confermato ieri di aver «raggiunto un accordo di investimento» con il gruppo di Pordenone, nato nel 2021 in seguito alla fusione dell'italiana Vda Group con l'americana Telkonet e che ha sedi in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Medio Oriente e Sudest asiatico. Inoltre, nel 2024, il gruppo Vda Telkonet ha acquisito la croata Adria Electronic, specializzata nell'automazione residenziale.